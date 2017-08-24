Kale Kameni'ye emanet

Kocaman, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Trabzonspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de biri zorunlu iki değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Vardar'a 2-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında, kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine Ozan Tufan'a, kaleci Volkan Demirel'in yerine ise Carlos Kameni'ye şans verdi.

Kalede Kameni'yle başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve İsmail Köybaşı'dan oluştu. Savunmanın önünde Mehmet Topal ve Ozan Tufan oynarken, kanatlarda Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena görev aldı. Alper Potuk forvet arkasında oynarken, sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Robin van Persie forma giydi.



KALECİ TERCİHİ KAMENİ

Aykut Kocaman, kalede tercihini Kameni'den yana kullandı.

Son Trabzonspor maçındaki performansı nedeniyle sarı-lacivertli bazı taraftarların protestosuyla karşılaşan Volkan Demirel, Vardar maçında formasını Kameni'ye teslim etti.

Geçen haftaki ilk Vardar maçında da Volkan'ın yerine forma giyen Kamerunlu file bekçisi, karşılaşmadan önce taraftarlardan destek aldı.

Öte yandan Volkan Demirel, maç öncesi ısınma hareketleri için sahaya çıkmadı. Kameni'nin ısınmasına maçtan önce kadroda olmayan 3. kaleci Erten Ersu yardım etti.



SANTRFORDA VAN PERSİE

Aykut Kocaman, ileri uçta formayı Van Persie'ye teslim etti.

Sağ üst ön adalesinde sertleşme olduğu için dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışan Soldado, yedek kulübesinde oturdu. Soldado'nun son antrenmanda olmaması nedeniyle Kocaman, Van Persie'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, kritik maçta 5 futbolcusundan faydalanamadı.

İlk maçın son anlarında kırmızı kart gören Josef de Souza ile sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Jose Fernandao ve Mehmet Ekici, rövanşta forma giyemedi.

Yeni transferlerden Giuliano de Paula da statü gereği UEFA listesine yazılamadığı için rövanşta da oynayamadı.

Teknik direktör Kocaman, Salih Uçan'ı da kadroya almazken, sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Ahmethan Köse, Muhammed Karakoç, Oğuz Kaan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Roberto Soldado yer aldı.

Konuk ekip Vardar'da ise ilk maçta kırmızı kart gören Boban Grncarov, İstanbul deplasmanında forma giyemedi.



TRİBÜNLER DOLMADI

Fenerbahçe taraftarı, kritik maçta tribünlerin tamamını dolduramadı.

Sezonun ilk iki iç saha maçı olan Sturm Graz ve Trabzonspor karşılaşmalarında stadın tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu müsabakaya ise daha az ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 30 bini aşkın sarı-lacivertli taraftar tribünden takip etti.

Konuk ekip Vardar'ın ise 100'e yakın taraftarı, karşılaşmayı deplasman tribününden izleyerek takımlarına destek oldu.