Josef’in yokluğunda forma Ozan’ın
Vardar ile Makedonya’da oynanan ilk karşılaşmada kırmızı kart gören Josef de Souza, karşılaşmayı tribünden takip ederken, Ozan Tufan ilk 11’de sahaya çıktı.
Makedonya'da oynanan karşılaşmanın son dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Josef de Souza, rövanş karşılaşmasını tribünden takip ederken, bu futbolcunun yerine Teknik Direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Yeni transfer Giuliano'nun statü gereği oynayamaması nedeniyle genç futbolcuya şans tanıyan Kocaman, Mehmet Topal'ı bir önceki karşılaşmanın aksine, kendi bölgesinde oynattı. Savunmanın göbeğinde Skrtel-Neustadter ikilisi forma giydi.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:57
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