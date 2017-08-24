Janevski: Avantajlıyız

Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, ilk maçta aldıkları 2-0'lık galibiyetin avantajını koruyarak tur atlamak istediklerini söyledi. Janevski, "Her ne kadar 2-0'lık avantajımız olsa da zor bir maç olacak. F.Bahçe, kalitesi çok yüksek bir takım ve çok büyük tecrübeleri var. Ateşli bir taraftar topluluğu önünde oynayacağız. Ben turu geçeceğimize inanıyorum. Önemli bir avantajımız var ve bu, bize pozitif enerji veriyor" diye konuştu. Futbolcu Dejan Blazevski ise "Açık futbol oynuyoruz ve gol atmalıyız. Böylece işimiz kolaylaşacak. Kalbimizi ortaya koymak ve skoru korumak zorundayız" dedi.