Hezimetin anatomisi

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe, ilk maçta beklenmedik şekilde 2-0 yenildiği Vardar'ı Kadıköy'de farklı bir skorla yenmek için sahaya çıkmıştı. Stat sarı-lacivertli taraftarlarla dolmuş ve tur için güzel bir ambiyans yakalanmıştı.





VARDAR'IN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Fakat işler ilk yarıda istendiği gibi gitmedi ve Vardar'ın bir topu da direkten döndü. Şanslı olan Fenerbahçe soyunma odasına golsüz eşitlikle giderken, tur umutlarını da sürdürüyordu.



FENERBAHÇE NEUSTADTER'LE UMUTLANDI

İkinci yarının başlamasıyla sarı-lacivertliler baskılı oyununun karşılığını 61. dakikada Roman Neustadter'le bulduğu golle alırken, taraftarları büyük bir heyecan sardı.







MEHMET TOPAL-KAMENI ANLAŞMAZLIĞI GOLÜ GETİRDİ

Tam işler yoluna girdi derken Kadıköy'ü büyük bir sessizliğe boğan gol Mehmet Topal ile kaleci Kameni'nin anlaşmazlığından sonra geldi. Vardar 1-1'lik eşitliği yakalarken, takım ve tribünler büyük bir şok yaşadı!





TRİBÜNLER STADI TERK ETMEYE BAŞLADI

Jighauri'nin golünden sonra Ozan Tufan'ın kaçırdığı pozisyonlar ise taraftarı iyice çileden çıkardı ve tribünlerde huzursuzluk en üst seviyeye çıktı.Skor 1-1 iken Vardar'ın bir şutu daha direktön döndü. Dakikalar ilerledikçe golün gelmemesi ve umutların iyice azalması sonucu tribünlerdeki taraftarlar stadı terk etmeye başladı.





TARAFTARLARDAN ÇOK İLGİNÇ TEPKİLER

84. dakikada ise hiç beklenmedik bir gelişme oldu ve sarı-lacivertli taraftarlar Vardar'ın yaptığı Jaba Jigauri-Damir Kojasevic değişikliğini alkışlayarak takımlarına tepki gösterdi. 90. dakikada ise top Vardar'lı oyunculardayken 'oley' tezahüratlarında yükselmeye başladı. Kapanış Vardar'ın bulduğu golle gelirken tribünler bu golü de alkışlayarak mutsuzluklarını gösterdi.







VARDAR TEKNİK DİREKTÖRÜ: "HER ŞEY PARA DEĞİLDİR"

Maçtan sonra ise göreve henüz 10 gün önce gelen Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, yaptığ açıklamalarla Fenerbahçe'ye adete son darbeyi vurdu! Janevski yaptığı açıklamada "Biz Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını biliyorduk. Hep yatay oynuyorlar. Kimse dikey oynamıyor. Robin van Persie'yi oynatmak istiyorlardı. İşi şansa bağlamamalıydık. Vardar'ı da küçümsememek gerekiyordu. Fenerbahçe'nin problemlerini iyi biliyorduk.Bugün şansla kazanmadık, her şey para değildir" dedi ve her şeyi özetledi.