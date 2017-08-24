"Gomez'de Türk derbisi"
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, F.Bahçe'nin anlaşmaya vardığı Gustavo Gomez'i transfer etmek için Milano'ya uçtu.
İtalya'da Milan Kulübü merkezli, iki Türk takımının karşı karşıya geldiği transfer savaşı başladı, İtalyanlar 'Gomez'de Türk derbisi' başlıklarıyla duyurdu.
Kırmızı-siyahlıların Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez için hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un devrede olduğu bildirildi.
GOMEZ'İN TERCİHİ FENERBAHÇE
Buna göre Fenerbahçe, Gomez için 4 milyon Euro'luk, iki yıllık kiralık teklifi yaptı. Sözleşmede aynı zamanda 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu istendi.
MİLAN, TRABZONSPOR'A YAKIN
Gustavo Gomez'in de gitmek istediği takımın Fenerbahçe olduğunu yönetime bildirdiği aktarılıyor.
Öte yandan Giuliano transferinde olduğu gibi bordo-mavililerin bu transfer için de araya girdiği ve Milan'a daha cazip bir teklif sunduğu öğrenildi.
Gomez'in hangi takıma transfer olacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:47
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"Gomez'de Türk derbisi"
Toplam 1
Yorum
calbekemanci bu yarış kimseye yaramaz anca yabancı kluplere yarar
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Agresif Fırtına
Toplam 2
Yorum
ERAY TS Yusuf Yazıcı neden kart gördü bir anlayan Allah'ın kulu varsa bize de anlatsın.
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Vardar geldi, futbolcular iddialı
Toplam 4
Yorum
fb li yaw arkadas su dustugumuz hallere bak yeminle futboldan sogudum. miilet trasferi bitirdi meyvalarını bile topladı bunlar hale oyuncu arıyoal
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