İtalya'da Milan Kulübü merkezli, iki Türk takımının karşı karşıya geldiği transfer savaşı başladı, İtalyanlar 'Gomez'de Türk derbisi' başlıklarıyla duyurdu.



Kırmızı-siyahlıların Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez için hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un devrede olduğu bildirildi.



GOMEZ'İN TERCİHİ FENERBAHÇE

Buna göre Fenerbahçe, Gomez için 4 milyon Euro'luk, iki yıllık kiralık teklifi yaptı. Sözleşmede aynı zamanda 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu istendi.



MİLAN, TRABZONSPOR'A YAKIN

Gustavo Gomez'in de gitmek istediği takımın Fenerbahçe olduğunu yönetime bildirdiği aktarılıyor.

Öte yandan Giuliano transferinde olduğu gibi bordo-mavililerin bu transfer için de araya girdiği ve Milan'a daha cazip bir teklif sunduğu öğrenildi.

Gomez'in hangi takıma transfer olacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak