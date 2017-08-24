 Gomez’de geri sayım – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Gomez’de geri sayım

    Gomez’de geri sayım

    F.Bahçe’nin ısrarcı olduğu Paraguaylı stoperin imza atması an meselesi...

    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın alınmasını istediği isimlerden biri olan Gustavo Gomez için Fenerbahçe tüm şartları zorluyor. Yönetici Şekip Mosturoğlu ile idari menajer Hasan Çetinkaya, Milan'ın 24 yaşındaki stoperiyle görüşmelere devam ediyor. İtalyan ekibiyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Paraguaylı savunmacının yıllık alacağı konusunda temaslarını sürdürüyor. Bu arada önceki gün F.Bahçe'yi twitter hesabından takibe alan Gomez, dün listesinden çıkardığı sarı-lacivertlileri öğle saatlerinde tekrar takip etmeye başladı.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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