 Fenerbahçe'ye sakatlık şoku – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'ye sakatlık şoku

    Fenerbahçe'ye sakatlık şoku

    Fenerbahçe'nin Vardar ile oynadığı maçta Alper Potuk, 44. dakikada sakatlık yaşadı.

    Fenerbahçe'ye kötü haber...

    Fenerbahçe ile Vardar arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Alper Potuk maçı yarıda bıraktı.

    Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlık yaşayan Alper, kenara geldi. Aykut Kocaman sakatlanan Alper'in yerine sahaya Aatıf'ı sürdü.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:01
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