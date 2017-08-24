Fenerbahçe'ye sakatlık şoku
Fenerbahçe'nin Vardar ile oynadığı maçta Alper Potuk, 44. dakikada sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe'ye kötü haber...
Fenerbahçe ile Vardar arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Alper Potuk maçı yarıda bıraktı.
Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlık yaşayan Alper, kenara geldi. Aykut Kocaman sakatlanan Alper'in yerine sahaya Aatıf'ı sürdü.
Fenerbahçe ile Vardar arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Alper Potuk maçı yarıda bıraktı.
Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlık yaşayan Alper, kenara geldi. Aykut Kocaman sakatlanan Alper'in yerine sahaya Aatıf'ı sürdü.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
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