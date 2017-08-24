Fenerbahçe'de Soldado şoku

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Makedon ekibi Vardar'ı sahasında konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlarken son antrenmanda sağ üst adelesinde kanama bulunan Roberto Soldado katılmadı.

Vardar mücadelesinde görev yapamayacak olan Soldado'nun yanı sıra Şener de tam olarak iyileşemedi.

Aykut Kocaman'ın Vardar mücadeleside sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Alper Potuk, Dirar, Chahechouhe, Valbuena, Van Persie