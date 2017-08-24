 Fenerbahçe'de Soldado şoku – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de Soldado şoku

    Fenerbahçe'de Soldado şoku

    Vardar'la oynayacağı kritik rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Roberto Soldado'nun sakatlığı planları bozdu.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Makedon ekibi Vardar'ı sahasında konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlarken son antrenmanda sağ üst adelesinde kanama bulunan Roberto Soldado katılmadı.

    Vardar mücadelesinde görev yapamayacak olan Soldado'nun yanı sıra Şener de tam olarak iyileşemedi.

    Aykut Kocaman'ın Vardar mücadeleside sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

    Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Alper Potuk, Dirar, Chahechouhe, Valbuena, Van Persie

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:44
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