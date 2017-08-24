Fenerbahçe'de Soldado şoku
Vardar'la oynayacağı kritik rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Roberto Soldado'nun sakatlığı planları bozdu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Makedon ekibi Vardar'ı sahasında konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlarken son antrenmanda sağ üst adelesinde kanama bulunan Roberto Soldado katılmadı.
Vardar mücadelesinde görev yapamayacak olan Soldado'nun yanı sıra Şener de tam olarak iyileşemedi.
Aykut Kocaman'ın Vardar mücadeleside sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Alper Potuk, Dirar, Chahechouhe, Valbuena, Van Persie
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:44
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İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
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Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
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Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
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