Fenerbahçe - Vardar | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon Vardar ile Kadıköy'de rövanşa çıkıyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, gruplara kalabilmek için rakibine en az 3 fark yapmak zorunda... 90 dakikanın 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçilmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetiyor. Karşılaşma Smart Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İKİNCİ KEZ BAŞARACAK

Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk karşılaşmaları kaybettiği 28 tur mücadelesinin 27'sinde elenmekten kurtulamadı. Sadece, 1998-1999 sezonunda ilk maçta kaybetmesine rağmen Göteborg'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler ikinci kez aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

KADIKÖY'ÜN EFENDİSİ

Vardar maçı öncesi Fenerbahçe iç saha performansına güveniyor. Kanarya, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Yaklaşık 2 yıldır Avrupa kupalarında sahasında maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, son 13 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertliler, geçen sezondan 8, bu sezon ise ilk 5 resmi maçta toplam 18 kez topu filelerinden çıkardı. Kanarya son olarak 23 Nisan'daki G.Saray derbisinde kalesinde gole izin vermemişti.



AVRUPA'DA 220. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa'da bugüne dek 219 maçta 81 galibiyet elde etti, 45 beraberlik yaşadı ve 93 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez elendi.







Stat: Ülker

Hakemler: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis (Polonya)



Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Dirar, Valbuena, Alper Potuk, Van Persie



Vardar: Gacevski, Hambartsumyan, Velkoski, Novak, Brdarovski, Nikolov, Spirovski, Jigauri, Felipe, Blazevski, Barseghyan