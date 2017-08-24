Fener gibi oyna 3 de olur 5 de!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Vardar’ı ağırlıyor. İlk maçı 2-0 kaybeden Kanarya’ya gruplara kalması için en az 3 fark gerekiyor
ikinci kez başaracak
Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk karşılaşmaları kaybettiği 28 tur mücadelesinin 27'sinde elenmekten kurtulamadı. Sadece, 1998-1999 sezonunda ilk maçta kaybetmesine rağmen Göteborg'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler ikinci kez aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.
Kadıköy'ün efendisi
Vardar maçı öncesi Fenerbahçe iç saha performansına güveniyor. Kanarya, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Yaklaşık 2 yıldır Avrupa kupalarında sahasında maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
Kalesini kapatamıyor
Fenerbahçe, son 13 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertliler, geçen sezondan 8, bu sezon ise ilk 5 resmi maçta toplam 18 kez topu filelerinden çıkardı. Kanarya son olarak 23 Nisan'daki G.Saray derbisinde kalesinde gole izin vermemişti.
Soldado'da kulübede
Aykut Kocaman bu akşam ilk 11'de düşündüğü Soldado'yu kulübeye çekti. Dün akşamki idman öncesi sağ ön adalesinde sertlik ve kanama tespit edilen İspanyol forvet, riske edilmeyecek. Maça Robin van Persie ile başlayacak olan Kocaman, gerek görürse Soldado'yu ikinci yarıda sahaya sürecek.
Kanarya'da 4 eksik
Sarı-lacivertli takımda ilk maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Josef de Souza, Vardar karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Fernandao da kadroda yer almıyor. Yeni transfer Giuliano ise statü gereği ilk maçta olduğu gibi bugün de oynayamayacak.
'Strese girmeyin!'
Aykut Kocaman'ın dün akşamki idman sonrası soyunma odasında futbolcularla bir toplantı yapıp, "Strese dikkat. Gereksiz yere strese girmeyin" dediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın "İlk maçtaki skor nedeniyle erken gol bulup maçı koparmalıyız. Gol gecikirse stres artar" dediği bildirildi
Avrupa'da 220. sınav
Fenerbahçe, Avrupa'da bugüne dek 219 maçta 81 galibiyet elde etti, 45 beraberlik yaşadı ve 93 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez elendi.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
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