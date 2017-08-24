F.Bahçe alternatifini belirledi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de gözler Emre Mor'un vereceği karara çevrildi.

Borussia Dortmund'a daha önce 8 milyon euro satın alma opsiyonlu 2 milyon euro'luk kiralama teklifi götüren, daha sonra bu teklifi 3 milyona çıkaran Fenerbahçe, bekleyişini bir taraftan sürdürürken diğer taraftan da işini sağlama aldı ve Emre Mor'un alternatifini belirledi.



Genç yıldızın olumsuz yanıt vermesi durumunda Fenerbahçe, Valencia'dan Fabian Orellana'yı transfer listesinde ilk sıraya alacak.



Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki Orellana her iki kanatta ve forvet hattında görev yapabiliyor.