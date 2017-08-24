F.Bahçe alternatifini belirledi
Borussia Dortmund'a satın alma opsiyonlu kiralama götüren Fenerbahçe, Emre Mor'un vereceği kararı beklerken diğer taraftan da alternatif planını belirledi.
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de gözler Emre Mor'un vereceği karara çevrildi.
Borussia Dortmund'a daha önce 8 milyon euro satın alma opsiyonlu 2 milyon euro'luk kiralama teklifi götüren, daha sonra bu teklifi 3 milyona çıkaran Fenerbahçe, bekleyişini bir taraftan sürdürürken diğer taraftan da işini sağlama aldı ve Emre Mor'un alternatifini belirledi.
Genç yıldızın olumsuz yanıt vermesi durumunda Fenerbahçe, Valencia'dan Fabian Orellana'yı transfer listesinde ilk sıraya alacak.
Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki Orellana her iki kanatta ve forvet hattında görev yapabiliyor.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:01
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 48
Yorum
aslan müthiş şutlar atan stoch ve ekici oynasaydı şut bonbardımanına tutar kaleyi 30 dakikada bitirir işi.açamadığın defansı göbekten şutlarla
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Tudor’a ‘Uyarma’ cezası
Toplam 21
Yorum
Aslan Kral Etik kurulu Galatasaray görüşürken araya girip Milli takım için lucescu ya teklif yapan TFF ye ne uyarısı verecek bakalım.
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Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kesinleşiyor
Toplam 14
Yorum
diyarbakır1903 1 İngiliz ve 1 İspanyol tahmin ediyorum. At.Madrid/Sevilla veya M.City/United.
F.Bahçe alternatifini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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