 Emre’ye Luce engeli! – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Emre’ye Luce engeli!

    Emre’ye Luce engeli!
    Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan transferine Lucescu engeli... A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, 20 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'de oynamaması için uyardığı iddia edildi. Luce'nin Emre'ye, "Türkiye'ye gelme. Gelişimini tamamlayamazsın" dediği ileri sürüldü.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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