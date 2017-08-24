 Dünya Yasemin'in mesajını konuşuyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Dünya Yasemin'in mesajını konuşuyor

    Dünya Yasemin'in mesajını konuşuyor

    Dünya Şampiyonu güreşçimiz Yasemin Adar, şampiyonluğunun ardından sosyal medyadan verdiği mesajla beğeni topladı.

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 75 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Yasemin Adar, dünyaya anlamlı bir mesaj verdi.

    Edirne Trakya Birlik sporcusu Yasemin Adar, sosyal medya hesabından, "Kazandığım bu madalya ezilen, öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz mağduru olan tüm kadınlara armağan ediyorum" paylaşımında bulundu.

    Sosyal medya adeta Yasemin Adar'ı konuşur hale geldi. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan Adar'ın anlamlı paylaşımı sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

    Kadınlar 75 kiloda Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek altın madalya kazanan 25 yaşındaki sporcu Adar, Türkiye'ye büyük mutluluk kazandırdı.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:55
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