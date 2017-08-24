Dünya Yasemin'in mesajını konuşuyor
Dünya Şampiyonu güreşçimiz Yasemin Adar, şampiyonluğunun ardından sosyal medyadan verdiği mesajla beğeni topladı.
Edirne Trakya Birlik sporcusu Yasemin Adar, sosyal medya hesabından, "Kazandığım bu madalya ezilen, öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz mağduru olan tüm kadınlara armağan ediyorum" paylaşımında bulundu.
Sosyal medya adeta Yasemin Adar'ı konuşur hale geldi. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan Adar'ın anlamlı paylaşımı sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.
Kadınlar 75 kiloda Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek altın madalya kazanan 25 yaşındaki sporcu Adar, Türkiye'ye büyük mutluluk kazandırdı.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:55
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Trabzonspor'da iki ayrılık!
Toplam 4
Yorum
Q 7 HALA HABERLERDE SOSA HABERLERİ VERILIYOR YA BIRAKIN ŞU 32 LIK DEDEYI YUNUSOVIC LE VİSCA ALINSIN YDA EMRE AKBABA PARA VERDIGINIZE DEYSIN BARİ
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Yıldız futbolcunun adresi belli oldu
Toplam 2
Yorum
karakartal olacak iş değil ya artık resmen iyice suyu çıkardılar seneye 400-500 milyon eurolara transfer görürüz sanırım.
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Fener gibi oyna 3 de olur 5 de!
Toplam 16
Yorum
kral bjk bu fener vardari eleyemez aykut fenilen hocayla adam elinden gelse maca 10 tane on liberoyla cikacak anti futbol ile vardari nasil eleyeceks
Dünya Yasemin'in mesajını konuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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