Varsa yoksa Emre
Menajerini değiştiren Emre Mor’un ismi birçok ekiple anılıyor. İtalyan devi Milan’ın da genç oyuncuyu istediği iddia ediliyor. Ancak Fenerbahçe Başkanı, 20 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorluyor.
BAŞKAN PES ETMİYOR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Emre'nin Fenerbahçe'ye transferinin zora girdiği konuşulurken, başkan Aziz Yıldırım'ın bir kez daha harekete geçtiği belirtildi. Milli yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmek için tüm şartları zorlayan Yıldırım'ın, bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Borussia Dortmund'a iyi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu arada Yıldırım, daha önce katıldığı bir televizyon programında Emre Mor için 2 milyon kiralama, 8 milyon bonservis olmak üzere toplam 10 milyon euro'luk teklif yaptıklarını açıklamıştı.
GÜNEŞ'TEN AL HABERİ!
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Ali Güneş, dün önemli bir iddiada bulundu. Radyo Spor'a bağlanan Güneş, "Emre Mor'un kesinlikle Fenerbahçe ile bağlantı kurduğunu biliyorum. Hatta kendi arayıp bazı sorular sordu. Emre'nin görüştüğü Fenerbahçeli yetkilinin ismini veremem. Bu futbolcuların transferlerini menajerler belirliyor" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:40
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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