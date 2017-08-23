 Varsa yoksa Emre – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Varsa yoksa Emre

    Varsa yoksa Emre

    Menajerini değiştiren ’un ismi birçok ekiple anılıyor. İtalyan devi Milan’ın da genç oyuncuyu istediği iddia ediliyor. Ancak Başkanı, 20 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorluyor.

    Uzun süredir 'nin gündeminde olan ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Borussia Dortmund ile yollarını ayırması beklenen 20 yaşındaki futbolcunun, imza aşamasına geldiği İnter'e transferi gerçekleşmezken, önceki gün de menajeri Muzzi Özcan ile yollarını ayırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş ile el sıkışan genç yıldızın, bu anlaşmanın ardından diğer bir İtalyan devi Milan'a yakın olduğu iddia edildi.

    BAŞKAN PES ETMİYOR
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Emre'nin Fenerbahçe'ye transferinin zora girdiği konuşulurken, başkan Aziz Yıldırım'ın bir kez daha harekete geçtiği belirtildi. Milli yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmek için tüm şartları zorlayan Yıldırım'ın, bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Borussia Dortmund'a iyi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu arada Yıldırım, daha önce katıldığı bir televizyon programında Emre Mor için 2 milyon kiralama, 8 milyon bonservis olmak üzere toplam 10 milyon euro'luk teklif yaptıklarını açıklamıştı.

    GÜNEŞ'TEN AL HABERİ!
    Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Ali Güneş, dün önemli bir iddiada bulundu. Radyo Spor'a bağlanan Güneş, "Emre Mor'un kesinlikle Fenerbahçe ile bağlantı kurduğunu biliyorum. Hatta kendi arayıp bazı sorular sordu. Emre'nin görüştüğü Fenerbahçeli yetkilinin ismini veremem. Bu futbolcuların transferlerini menajerler belirliyor" ifadelerini kullandı.


    Emre BOL
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Varsa yoksa Emre haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.