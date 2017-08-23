Vardar maçı hazırlıkları tamamladı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Makedonya'nın Vardar ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Vardar maçı öncesi son idmanını yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Medyaya açık bölümde Fenerbahçe takımı, kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Soldado idmana çıkmadı
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Roberto Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada, Soldado'nun, tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao ile birlikte özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Öte yandan, ağrıları bulunan Şener Özbayraklı'nın, idmanın başlangıcında yer almasına karşın, çalışmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı olarak antrenmanını sürdüreceği belirtildi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:10
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 15
Yorum
Hoca Haftalardir yaziyorum, Topal ve Souza tamamen Aykutun istedigi gibi oynuyorlar, adam memnun. Simdi sucu ofansiflere atiyor. Ah hoca ah..
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Juve'nin yıldızı G.Saray'da!
Toplam 15
Yorum
metinn paraya kiyilip asamoah stanicle birlikte kazandirilmalidir bencede ortanin solunda asamoah ucunda Rodrigues ve solda stanic mutesem olurdu.
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Sosa hayırlı olsun
Toplam 18
Yorum
FB Fenerbahçe sosa ile geçen sene ilgileniyordu yanıltmayın, şimdi daha iyisini transfer ettiği için ilgilenmiyor (Guiliano)
Vardar maçı hazırlıkları tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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