 Vardar maçı hazırlıkları tamamladı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Vardar maçı hazırlıkları tamamladı

    Vardar maçı hazırlıkları tamamladı

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Makedonya'nın Vardar ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Vardar maçı öncesi son idmanını yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

    Medyaya açık bölümde Fenerbahçe takımı, kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

    idmana çıkmadı
    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Roberto , Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.

    Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada, Soldado'nun, tedavileri süren ve Fernandao ile birlikte özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

    Öte yandan, ağrıları bulunan Şener Özbayraklı'nın, idmanın başlangıcında yer almasına karşın, çalışmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı olarak antrenmanını sürdüreceği belirtildi.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:10
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