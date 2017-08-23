Skrtel'den Vardar yorumu
Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Martin Skrtel, Vardar maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Skrtel, ilk maçta kötü bir skor aldıklarını belirterek, "Bu maçta ihtiyacımız olanı biliyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz" ifadelerini kullandı.
"Kadroda yeterince iyi futbolcu var"
Duran toplarda şu ana kadar istediği pozisyonları yakalayamadığını söyleyen Martin Skrtel, "Duran toplarda pozisyon ürettik ama istediğim golleri atamadığımı düşünüyorum. Bu çalışmalara aynı şekilde devam etmemiz lazım. Pozisyonlara girdik ama yeterince golle sonuçlandıramadık. Bunların üzerine daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi. Savunmadaki isimlerin sürekli değişmesiyle ilgili olarak da konuşan Skrtel, "Tabii ki birbirimizle uyumumuz açısından, daha iyi anlamamız açısından aynı savunma ikilisiyle oynamak her zaman olumludur. Kimin oynayacağı ne benim ne de diğer takım arkadaşlarımın belirleyebileceği bir durum. Her oyuncu takıma olabildiğince yüksek katkıyı verebilmek istiyor. Bizde yeterince iyi oyuncu var ve iş yapabilecek oyuncu sayısı çok fazla. İyi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bunun yanında bir durum daha var. Artık şansı da biraz olsun yanımıza çekebilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Savunmada güçlü, hücumda üretken olmalısınız"
İyi sonuçlar alınması için savunmada çok güçlü, hücum bölgesinde de üretken olunması gerektiğini sözlerine ekleyen Skrtel, "Şu ana kadar kalemizde goller gördük ama bunlar daha çok bireysel hatalardan kaynaklı. Biz kendimize inanıyoruz. Yapabileceğiz tek şey iyi çalışmak ve iyi mücadele etmek. Yine bu mücadeleyi sergilersek ve daha önceki maçlarda ürettiğimiz pozisyonları üretip bunları da gole çevirebilirsek her şey daha iyi olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:00
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Kuralar çekildi
Toplam 1
Yorum
Sinan Vardarer Manisa Büyükşehir Belediyespor çok iyi kadroya sahip.. Temennim gruplara kalmaları. Farklı olacaktır takım ve Büyükşehir için.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 28
Yorum
BJK BEŞİKTAŞLIYIM AMA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR OLABİLİR
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 2
Yorum
FB190777 klasik aykut işte yok 8 şut 1i gol oluyorda yok çok atak yaptık şansız yenildikte neler neler.. aykutun Advocaatdan tek farkı istatistiklerle yenilgileri puan kayıplarını avutmaya çalışmasıdır. hele bir de elenmeye kalkışırsa işte o zaman hiç bir kuvvet aykutu orada tutamaz.
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