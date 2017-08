Skrtel'den Vardar yorumu

Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Martin Skrtel, Vardar maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Skrtel, ilk maçta kötü bir skor aldıklarını belirterek, "Bu maçta ihtiyacımız olanı biliyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz" ifadelerini kullandı.

İlk maçta alınan sonuçtan dolayı herkesin mutsuz olduğunu söyleyen Martin Skrtel, "Bunun yanında yeteneklerimizin de farkındayız. Bize turu getirecek skoru biliyoruz. Tek hedefimiz var. Kesinlikle kolay olmayacak. Bu turnuvalarda kolay maç yoktur bunu da biliyoruz. İlk maçta iyi olan taraftık ancak kalemizde ucuz goller gördük. Eğer çalışmaya bu şekilde devam edersek hedefe ulaşacağımıza eminim" dedi. İlk maçtaki futbolun ve alınan sonucun futbolun içinde olduğunu söyleyen Skrtel, "Futbol böyle bir oyun. Futbolun içinde olan şeyler var. Bir şeyler üretmeye çalışırken hatalar yapabiliyorsunuz. Bu bizim oynadığımız oyunun parçası. Yarın neler yapabileceğimize odaklanmamız lazım. Çalışmalarımızı sürdürüp buna odaklanmamız lazım. Fenerbahçe'de oynamak zaten motivasyondur. Fenerbahçe gibi bir takımın formasını giymek ve Avrupa mücadelesi vermek başlı başına motivasyondur" açıklamasını yaptı.



"Kadroda yeterince iyi futbolcu var"

Duran toplarda şu ana kadar istediği pozisyonları yakalayamadığını söyleyen Martin Skrtel, "Duran toplarda pozisyon ürettik ama istediğim golleri atamadığımı düşünüyorum. Bu çalışmalara aynı şekilde devam etmemiz lazım. Pozisyonlara girdik ama yeterince golle sonuçlandıramadık. Bunların üzerine daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi. Savunmadaki isimlerin sürekli değişmesiyle ilgili olarak da konuşan Skrtel, "Tabii ki birbirimizle uyumumuz açısından, daha iyi anlamamız açısından aynı savunma ikilisiyle oynamak her zaman olumludur. Kimin oynayacağı ne benim ne de diğer takım arkadaşlarımın belirleyebileceği bir durum. Her oyuncu takıma olabildiğince yüksek katkıyı verebilmek istiyor. Bizde yeterince iyi oyuncu var ve iş yapabilecek oyuncu sayısı çok fazla. İyi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bunun yanında bir durum daha var. Artık şansı da biraz olsun yanımıza çekebilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Savunmada güçlü, hücumda üretken olmalısınız"

İyi sonuçlar alınması için savunmada çok güçlü, hücum bölgesinde de üretken olunması gerektiğini sözlerine ekleyen Skrtel, "Şu ana kadar kalemizde goller gördük ama bunlar daha çok bireysel hatalardan kaynaklı. Biz kendimize inanıyoruz. Yapabileceğiz tek şey iyi çalışmak ve iyi mücadele etmek. Yine bu mücadeleyi sergilersek ve daha önceki maçlarda ürettiğimiz pozisyonları üretip bunları da gole çevirebilirsek her şey daha iyi olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.