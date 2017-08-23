Rövanş maçına Polonyalı hakem

Temsilcimiz F.Bahçe'nin Vardar ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında düdük çalacak hakem belli oldu. Sarı-lacivertlilerin gruplara giden yoldaki son sınavını Polonyalı Daniel Stefanski'nin yöneteceği belirtildi. 20.30'daki başlayacak karşılaşmada Stefanski'nin yardımcılıklarını Boniek ve Golis yapacak.