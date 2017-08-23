 Rövanş maçına Polonyalı hakem – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Rövanş maçına Polonyalı hakem

    Rövanş maçına Polonyalı hakem
    Temsilcimiz F.Bahçe'nin Vardar ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında düdük çalacak hakem belli oldu. Sarı-lacivertlilerin gruplara giden yoldaki son sınavını Polonyalı Daniel Stefanski'nin yöneteceği belirtildi. 20.30'daki başlayacak karşılaşmada Stefanski'nin yardımcılıklarını Boniek ve Golis yapacak.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:10
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