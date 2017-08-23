 Mehmet Ekici geri sayımda – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    geri sayımda

    Mehmet Ekici geri sayımda
    Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasıyla resmi bir maça çıkamayan Mehmet Ekici'nin dönüş tarihi belli oldu. Adalesindeki yırtık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan 27 yaşındaki futbolcunun, 4. haftadaki Başakşehir sınavıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen yıldız futbolcu, kendisine verilen programı da harfiyen uyguluyor.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:04
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