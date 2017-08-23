Mehmet Ekici geri sayımda

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasıyla resmi bir maça çıkamayan Mehmet Ekici'nin dönüş tarihi belli oldu. Adalesindeki yırtık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan 27 yaşındaki futbolcunun, 4. haftadaki Başakşehir sınavıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen yıldız futbolcu, kendisine verilen programı da harfiyen uyguluyor.