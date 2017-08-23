 Kadıköy’de mutlu son – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kadıköy’de mutlu son

    Kadıköy’de mutlu son
    Geçtiğimiz sezon boş tribünlere oynayan 'nin, Trabzonspor ile oynadığı lig maçındaki taraftar sayısı açıklandı. Uzun bir aradan sonra Kadıköy'de dolu tribünlere karşı oynayan sarı-lacivertlilerin, bu karşılaşmasını tam 44 bin 754 taraftar izledi. Kanarya, 2016- 17 sezonunda sahasındaki maçları 25 bin ortalamayla tamamlamıştı.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:03
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