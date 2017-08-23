 İşte Valbuena gerçeği! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İşte gerçeği!

    İşte Valbuena gerçeği!

    Futboluyla kısa sürede öne çıkan yıldız futbolcu, F.Bahçe’ye imza attıktan sonra Fransa basınında çıkan, “Artık yaşlandı” haberlerini unutmuyor. Hırsıyla sarı-lacivertli taraftarın da büyük sevgisini kazanan 32 yaşındaki futbolcu, "Herkes 'nın kim olduğunu görecek" diyor.

    Bu sezon oynanan 5 resmi maçta gösterdiği performansla 'nin öne çıkan ismi olan ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Fransız yıldız, tam 8 sezon formasını giydiği Marsilya ile 2013-14 sezonunun ardından yollarını ayırmış ve Dinamo Kiev'in yolunu tutmuştu. İki sezon kaldığı Rusya'da beklentilerin uzağında kaldıktan sonra Lyon'a dönen yıldız futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından ise Fransa'da ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

    Ülke basınında, "Artık yaşlandı. Fransa dışında bir yerde başarılı olamaz" yorumları yapılan 32 yaşındaki futbolcunun hakkındaki haberleri unutmadığı öğrenildi. Her fırsatta, "Fenerbahçe'ye şampiyonluklar yaşamaya, kupalar kazanmaya geldim" ifadesini kullanan tecrübeli oyuncunun, "Fransa basını, Valbuena'nın ne olduğunu görecek" dediği belirtildi. Maçlarda bitmeyen enerjisi ve hırsıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, kazanamadıkları Göztepe, Vardar ve Trabzonspor maçlarının ardından soyunma odasında öfke patlaması yaşadı. Bir hayli sinirli olan Fransız oyuncunun, kapıları tekmelediği öğrenildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:44
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