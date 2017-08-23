İşte Valbuena gerçeği!
Futboluyla kısa sürede öne çıkan yıldız futbolcu, F.Bahçe’ye imza attıktan sonra Fransa basınında çıkan, “Artık yaşlandı” haberlerini unutmuyor. Hırsıyla sarı-lacivertli taraftarın da büyük sevgisini kazanan 32 yaşındaki futbolcu, "Herkes Valbuena'nın kim olduğunu görecek" diyor.
Ülke basınında, "Artık yaşlandı. Fransa dışında bir yerde başarılı olamaz" yorumları yapılan 32 yaşındaki futbolcunun hakkındaki haberleri unutmadığı öğrenildi. Her fırsatta, "Fenerbahçe'ye şampiyonluklar yaşamaya, kupalar kazanmaya geldim" ifadesini kullanan tecrübeli oyuncunun, "Fransa basını, Valbuena'nın ne olduğunu görecek" dediği belirtildi. Maçlarda bitmeyen enerjisi ve hırsıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, kazanamadıkları Göztepe, Vardar ve Trabzonspor maçlarının ardından soyunma odasında öfke patlaması yaşadı. Bir hayli sinirli olan Fransız oyuncunun, kapıları tekmelediği öğrenildi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:44
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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