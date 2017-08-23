Gomez bugün geliyor
İtalya’ya çıkarma yapan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Milan’la ve Gustavo Gomez’in menajeriyle görüşüp, işi bitirdi.
Sarı-lacivertli ekibin yeni stoperi 1.85 metrelik boyuna rağmen hava toplarında son derece etkili. Savaşçı bir yapıya sahip olan Gomez'in top hakimiyeti de yüksek. Skrtel'in aksine, geriden oyun kurma özelliğine sahip olan Gomez'in transfer edilmesi teknik direktör Aykut Kocaman'ı bir hayli rahatlattı. 24 yaşındaki Gomez defansta oynamasına rağmen kırmızı kart görmedi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:26
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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