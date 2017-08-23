 Gomez bugün geliyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Gomez bugün geliyor

    Gomez bugün geliyor

    İtalya’ya çıkarma yapan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Milan’la ve ’in menajeriyle görüşüp, işi bitirdi.

    , Sevilla'ya sattığı Kjaer'in yerini Gustavo Gomez ile doldurdu. Önceki gün Milano'ya giden asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile idari menajer Hasan Çetinkaya, dün Gomez'in menajeri Augusto Paraja ve Milan yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede taraflar her konuda anlaşıp el sıkıştı. Mosturoğlu ve Çetinkaya, Paraguaylı futbolcuyla birlikte bugün İstanbul'a gelecek.

    Sarı-lacivertli ekibin yeni stoperi 1.85 metrelik boyuna rağmen hava toplarında son derece etkili. Savaşçı bir yapıya sahip olan Gomez'in top hakimiyeti de yüksek. Skrtel'in aksine, geriden oyun kurma özelliğine sahip olan Gomez'in transfer edilmesi teknik direktör Aykut Kocaman'ı bir hayli rahatlattı. 24 yaşındaki Gomez defansta oynamasına rağmen kırmızı kart görmedi.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:26
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