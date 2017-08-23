 Forma artık Soldado’nun – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Forma artık ’nun

    Forma artık <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a>’nun
    Vardar ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle götürülmeyen Fenerbahçe'nin gol silahı Persie, rövanşta da olmayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Hollandalı yıldızın yerine hücumda 'ya şans vereceği öğrenildi. Bu sezon Persie gibi eleştiri oklarının hedefinde olan diğer bir isim Volkan Demirel de, yarın kulübede oturacak. Tecrübeli file bekçisinin yerine ilk maçta kaleyi koruyan Kameni sahaya çıkacak.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:41
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