Fenerbahçe'den flaş Sosa açıklaması
Sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe'ye transfer edileceği yönünde haberler çıkan Sosa'yla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada Sosa için herhangi bir girişimin yapılmadığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde yazılı ve görsel basında, İtalya'nın AC Milan takımında forma giyen Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.
Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.
Kamuoyuna duyururuz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:55
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Pepe’nin beraberlik şoku
Toplam 2
Yorum
maraşkartalı pepe pepe namalup şampiypn olmuş bır takımda oynuyorsun unutmaa bu takım hep galibıyet hep şampiyonluk hak eder puan kaybına tahamülümüz yok
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Bileti alındı
Toplam 8
Yorum
Bence Rusya Gitmese Bence Stuttgart hic 2 Lige Düsmezdi Stuttgartin Kaptani Türk Olmasina Cok Gurur Duyuyordum
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Sosa hayırlı olsun
Toplam 7
Yorum
Ts61 Viscayı alın bu paraya daha iyi yusuf olmadığı zaman kucka 10 numarada oynar en iyisi visca bence onu alın ş.l de elendi göksel konuşuruz de
Fenerbahçe'den flaş Sosa açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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