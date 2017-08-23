Fenerbahçe'den flaş Sosa açıklaması

Yapılan açıklamada Sosa için herhangi bir girişimin yapılmadığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yazılı ve görsel basında, İtalya'nın AC Milan takımında forma giyen Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.

Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.

Kamuoyuna duyururuz.



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"