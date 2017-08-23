Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 2-0'lık şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de hedef, rakibi sarı-lacivertli taraftarlar önünde farklı mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına yazdırmak.



YENİ HOCAYLA 2'DE 2

Makedonya'da oynanan ilk karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesi sonucu takımın başına geçen Cedomir Janevski, Vardar'ın başında çıktığı 2 maçı da kazanmayı başardı. İlk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Makedon teknik adam ve ekibi Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla devirirken, daha sonra ligde çıktığı Pobeda karşılaşmasını da 4-0 kazanmayı başardı.



NASIL TUR ATLAR?

Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda aldığı 2-0'lık yenilgi sonrasında sahasında oynayacağı karşılaşmada alacağı beraberlik, yenilgi ve tek farklı galibiyetlerde Avrupa'ya veda eden taraf olacak. Fenerbahçe'nin alacağı 2-0'lık galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak. Temsilcimiz, alacağı 3 farklı galibiyetlerde ise turu geçen taraf olacak. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırsa Vardar deplasmanda atılan gol kuralıyla turu geçen taraf olacak.



MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Kameni- Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı- Mehmet Topal, Alper Potuk, - Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe, Mathieu Valbuena- Roberto Soldado

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Vardar Skopje: Filip Gacevski, - Hovhannes Hambardzumyan, Darko Velkoski, Evgen Novak, Besir Demiri, - Boban Nikolov, Stefan Spirovski, - Tigran Barseghyan, Juan Felipe Alves Ribeiro, Dejan Blazevski, - Damir Kojasevic

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HAKEM POLONYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak oynanacak olan karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcıları aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis'in olacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini ise Zbigniew Dobrynin üstlenecek.



AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN DİĞER MAÇLARI ŞÖYLE:

19:00 AEK Larnaca(Kıbrıs Rum Kesimi) - Viktoria Plzen(Çekya) (1-3)

19:45 Dynamo Kiev(Ukrayna) - Maritimo(Portekiz) (0-0)

20:00 Maccabi Tel Aviv(İsrail) - Rheindorf Altach (Avusturya) (1-0)

20:00 Oleksandria(Ukrayna) - BATE Borisov (Belarus) (1-1)

20:00 Östersunds FK (İsveç)- PAOK(Yunanistan) (1-3)

20:00 Salzburg(Avusturya) - Viitorul Constanta(Romanya) (3-1)

20:00 FC Sheriff(Moldova) - Legia Warszawa(Polonya) (1-1)

20:00 Zenit St. Petersburg(Rusya) - Utrecht (Hollanda) (0-1)

20:30 Suduva(Litvanya) - Ludogorets Razgrad(Bulgaristan) (0-2)

21:00 AEK Atina(Yunanistan) Club Brugge(Belçika) (0-0)

21:00 Midtjylland(Danimarka) - Apollon Limassol(Kıbrıs Rum Kesimi) (2-3)

21:00 Skenderbeu(Arnavutluk) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-1)

21:00 Videoton(Macaristan) - Partizan Belgrade (Sırbistan) (0-0)

21:45 Athletic Bilbao(İspanya) - Panathinaikos(Yunanistan) (3-2)

21:45 Sporting Braga(Portekiz) - FH Hafnarfjordur (İzlanda) (2-1)

21:45 Marsilya (Fransa) - Domzale (Slovenya) (1-1)

21:45 Rosenborg(Norveç) - Ajax(Hollanda) (1-0)

21:45 Shkendija 79(Makedonya) - Milan(İtalya) (0-6)

22:00 Hajduk Split(Hırvatistan) - Everton (İngiltere) (0-2)

22:00 Kızıl Yıldız(Sırbistan) - Krasnodar (Rusya) (2-3)

22:05 Austria Wien (Avusturya) - Osijek(Hırvatistan) (2-1)