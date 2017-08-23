 Dirk Kuyt’a doping şoku – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’a doping şoku

    Dirk Kuyt’a doping şoku
    2010 Dünya Kupası'nda Hollanda forması giyen için dün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus bilgisayar korsanları, kupada doping yaptığı belgenen 25 futbolcuyu açıklarken, aralarında Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kuyt'ın da olduğu ileri sürüldü. Listede Beşiktaş'ın eski golcüsü Alman Mario Gomez'in de yer aldığı belirtildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:48
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