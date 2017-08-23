''Bunu hak etmiyorum''

Eleştirilen isimlerden biri olan Mehmet Topal, taraftara sitem etti. Yıldız futbolcu, “F.Bahçe için elimden geleni yaptım. Fedakarlıklarımın karşılığı bu olmamalı” dedi.

Avrupa Ligi play-off turundaki Vardar ile Süper Lig'in 2. haftasındaki Trabzonspor maçının ardından eleştirilen isimlerden biri olan Mehmet Topal, dert yandı. Trabzonspor karşılaşmasında da tribündeki bir grup tarafından yuhalanan 31 yaşındaki futbolcu, kendisine gösterilen bu tepkileri hak etmediğini söyledi. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bencil davranmadığının altını çizen tecrübeli orta saha oyuncunun, yakın çevresine sarfettiği sözler şunları:



DOĞRU YOLDAYIZ

"Hep fedakarlıklar yaptım. Zamanı geldi sakat oynadım, iğneyle sahaya çıktım. Fedakarlığımın karşılığı bu olmamalıydı. Taraftarlarımız şu anda bizleri eleştiriyorlar. Ancak gol yediysek sadece benim değil tüm takımın hatası vardır. Galibiyetlere ve mağlubiyetlere bireysel bakmamamız gerekiyor. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Birkaç hafta sonra herkes bizi özenerek izleyecek."