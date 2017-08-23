''Bunu hak etmiyorum''
Eleştirilen isimlerden biri olan Mehmet Topal, taraftara sitem etti. Yıldız futbolcu, “F.Bahçe için elimden geleni yaptım. Fedakarlıklarımın karşılığı bu olmamalı” dedi.
DOĞRU YOLDAYIZ
"Hep fedakarlıklar yaptım. Zamanı geldi sakat oynadım, iğneyle sahaya çıktım. Fedakarlığımın karşılığı bu olmamalıydı. Taraftarlarımız şu anda bizleri eleştiriyorlar. Ancak gol yediysek sadece benim değil tüm takımın hatası vardır. Galibiyetlere ve mağlubiyetlere bireysel bakmamamız gerekiyor. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Birkaç hafta sonra herkes bizi özenerek izleyecek."
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:42
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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