 ''Başka şans yok'' – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ''Başka şans yok''

    ''Başka şans yok''

    F.Bahçe’nin hocası, Vardar ile oynanacak Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi öğrencilerine net bir mesaj verdi: Ne gerekiyorsa onu atıp, turu geçeriz. Yoksa sezon sonuna tribünde kimse olmaz. Biz bize oynarız.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Vardar'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de motivasyon konuşmaları başladı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmasının hazırlıklarına dün devam ederken, teknik direktör , öğrencilerine çok önemli mesajlar verdi. Tecrübeli hocanın önceki günkü idmanın ardından çevresine topladığı futbolculara yarınki karşılaşmanın önemini anlattığı öğrenildi. İşte teknik direktör Aykut Kocaman'ın o görüşmede oyuncularına sarfettiği sözler:

    HER ŞEY 12. ADAM İÇİN!
    "Bu bizim son şansımız. Taraftarlarımız pazar günü Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmada bize koştu ama biz onları mutlu edemedik. Vardar maçında da tribündeki yerlerini alıp, bitiş düdüğüne kadar bize destek vereceklerdir. Vardar'a ne gerekiyorsa atıp, turu geçeriz. Yoksa sezon sonuna kadar tribünlerde kimse olmaz. Biz bize oynamak durumunda kalırız."

    BASIN TOPLANTISI SAAT 16.00'DA
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadı'nda yarın oynanacak Vardar maçı öncesi bugün basının karşısına çıkacak. Statta 16.00'da başlayacak toplantıda takımın son durumuna değerlendirecek olan Kocaman, merak edilen soruları da yanıtlayacak. Kocaman ile birlikte toplantıda bir de sarı-lacivertli futbolcu yer alacak.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:05
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