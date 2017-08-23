''Başka şans yok''
F.Bahçe’nin hocası, Vardar ile oynanacak Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi öğrencilerine net bir mesaj verdi: Ne gerekiyorsa onu atıp, turu geçeriz. Yoksa sezon sonuna tribünde kimse olmaz. Biz bize oynarız.
HER ŞEY 12. ADAM İÇİN!
"Bu bizim son şansımız. Taraftarlarımız pazar günü Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmada bize koştu ama biz onları mutlu edemedik. Vardar maçında da tribündeki yerlerini alıp, bitiş düdüğüne kadar bize destek vereceklerdir. Vardar'a ne gerekiyorsa atıp, turu geçeriz. Yoksa sezon sonuna kadar tribünlerde kimse olmaz. Biz bize oynamak durumunda kalırız."
BASIN TOPLANTISI SAAT 16.00'DA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadı'nda yarın oynanacak Vardar maçı öncesi bugün basının karşısına çıkacak. Statta 16.00'da başlayacak toplantıda takımın son durumuna değerlendirecek olan Kocaman, merak edilen soruları da yanıtlayacak. Kocaman ile birlikte toplantıda bir de sarı-lacivertli futbolcu yer alacak.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:05
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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