Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı öncesi soruları yanıtladı.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kocaman'ın açıklamalarında bazıları şöyle:



"Yaşadığımız dönem benim için sürpriz değil. 10'a yakın oyuncu geldi. Yeni bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz"



"Lig istatistiklerine baktım. Atılan 8 şuttan 1'i gol oluyor. Kaleyi bulan 3.2 şuttan ise 1'i gol oluyor. Bizim son maçlarda neredeyse kalemizi bulan her şut gol oldu."



"Kalecilerimiz, milli takımda ve kulüplerde yıllarca oynamışlar. Hatalara oyuncular üzerinden bakmamak lazım. Veriler öyle demiyor"



"Fenerbahçe'nin temel problemi, Mehmet Topal ve Josef'in yan yana oynaması değil. Öndeki oyuncuların skor yapma sıkıntıları var."



"Maça başlayacak kadrodan çok, maçı bitirecek kadroyu düşüneceğim. Atılacak golün zamanlaması önemli ama sonraki ritim de önemli."



"Vardar maçında birinci adım gol yememek olacak. Ondan sonra atacağımız bir gol turu getirebilir."



"Mutlaka bir stopere ihtiyacımız var. Temel pozisyonu stoper olan yalnızca iki oyuncumuz var."



"Ahlaki bir durum olmadığı sürece bir futbolcunun taşıyacağı en büyük yük, kendi taraftarı tarafından protesto edilmektir"



