Alper Potuk’ta büyük tehlike!

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından bambaşka bir kimliğe bürünen Alper Potuk'un sözleşmesi panik yaşattı.

26 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini düşenen sarı-lacivertli yönetimin, performansıyla göz dolduran genç oyuncuyla mukavele uzakmak istediği öğrenildi. Bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 2 gol atan ve hücumda etkili olan Alper ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı belirtildi.