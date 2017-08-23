 Alper Potuk’ta büyük tehlike! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’ta büyük tehlike!

    Alper Potuk’ta büyük tehlike!

    Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından bambaşka bir kimliğe bürünen 'un sözleşmesi panik yaşattı.

    26 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini düşenen sarı-lacivertli yönetimin, performansıyla göz dolduran genç oyuncuyla mukavele uzakmak istediği öğrenildi. Bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 2 gol atan ve hücumda etkili olan Alper ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı belirtildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:47
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