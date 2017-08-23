 12. adamın yeni tercihi – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    12. adamın yeni tercihi

    12. adamın yeni tercihi
    Ali Koç'un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe ESpor'un, logosu taraftarları harekete geçirdi. E-Spor takımının logosundaki boğa figürü, 12. adamın beğenisini kazandı. Bir taraftar sitesinde, "Sizce kulübümüz hangi sembolü tercih etmeli?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 65'i boğayı seçti, yüzde 35'i ise "Kanarya ile devam edilmeli" dedi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:02
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