12. adamın yeni tercihi

Ali Koç'un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe ESpor'un, logosu taraftarları harekete geçirdi. E-Spor takımının logosundaki boğa figürü, 12. adamın beğenisini kazandı. Bir taraftar sitesinde, "Sizce kulübümüz hangi sembolü tercih etmeli?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 65'i boğayı seçti, yüzde 35'i ise "Kanarya ile devam edilmeli" dedi.