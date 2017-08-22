Volkan Demirel bırakacak
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la sahasında yaptığı maçta yediği golden sonra tribünlerin tepkisini çeken ve sarı-lacivertli futbolseverler tarafından protesto edilen Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçında hatalı bir gol yiyen ve Trabzonspor maçında da beklenmedik şekilde benzer bir hata yapan Volkan'ın tribünlerden gelen tepki sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı. Taraftarların protestolarından çok etkilenen tecrübeli kalecinin bunu takım arkadaşlarıyla da paylaştığı ve "Fenerbahçe kaptanı kendi stadında ıslıklanmaz, eğer ıslıklanıyorsa çekip gitmelidir" dediği belirtildi. Volkan'ın bu konuşmanın ardından flaş bir karar aldığı ve sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu sezon sonu kullanmayacağı ve kontratığını sonlandıracağı öğrenildi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:20
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Beşiktaş transferi bitirdi!
Toplam 22
Yorum
serrdar oğuzhan deyip geçmeyin ritmini yakalarsa çok iyi bir orta saha oyuncusu
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Kupa şöleni A Spor'da
Toplam 2
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AHMET ONUR YENİ AMASYASPORUMUZA BAŞARILAR DİLERİM
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Beşiktaş transferi bitirdi!
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ oğuzhan gibi oyuncuya yurt dışından bir sürü talip var onlar futboldan anlamıyor siz anlıyorsunuz tebrikler oğuzhan bu takımın incisidir !
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