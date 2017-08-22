Vardar maçı programı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi Play-Off ikinci maçında Vardar'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin medya programı belli oldu.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:34
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Yeni Lugano geliyor
Toplam 13
Yorum
ERSİN ya beğenmeyen arkadaşlar bjk aldığı marceloyu kim tanıyordu.lyona sattılar. ya da kjer i kim biliyordu.kjer de italyada yapamadı bilen varsa
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Niasse geri dönüyor!
Toplam 21
Yorum
ali kasapoğlu fenerbahçe emekliler takımı oldu,tamam bir iki tecrübeli olsun ama önce orta sahaya sonra santrafor bölgesine ve kanatlara bırer adam lazım
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Ahmet Şan istifa etti
Toplam 3
Yorum
mustafa İzmir marşından rahatsız olan başkan gözaltına alındı
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