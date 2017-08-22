Vardar maçı programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ikinci maçında Vardar'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin medya programı belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve sarı-lacivertli 1 futbolcu, yarın saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Statta yapılacak olan basın toplantısının ardından Fenerbahçe saat 18.30'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak çalışacak. Makedon temsilcisi Vardar'ın basın toplantısı ise saat 19.30'da Ülker Stadyumu'nda yapılacak. Basın toplantısının ardından saat 20.00'de Vardar, yine Ülker Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak antrenman yapacak.

