Vardar biletleri bugün çıkıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybetmişti.
Kadıköy'de perşembe günü oynanacak rövanşın biletleri bugün satışa çıkıyor. Bir önceki turdaki Sturm Graz maçında 50 TL'den satılan en ucuz biletler bu karşılaşma için 30 TL'ye indirildi.
?FENERBAHÇE'NİN ORANI 1.05
Kanarya, Vardar ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasına büyük favori olarak çıkıyor. İddia'da karşılaşmanın oranları belli oldu. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.05'lik oran belirlendi. Beraberlik 5.50, Vardar galibiyeti ise 13.50. Sarı-lacivertliler, Üsküp'teki ilk mücadeleyi 2-0 kaybetmişti.
?FENERBAHÇE'NİN ORANI 1.05
Kanarya, Vardar ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasına büyük favori olarak çıkıyor. İddia'da karşılaşmanın oranları belli oldu. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.05'lik oran belirlendi. Beraberlik 5.50, Vardar galibiyeti ise 13.50. Sarı-lacivertliler, Üsküp'teki ilk mücadeleyi 2-0 kaybetmişti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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