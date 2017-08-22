 Vardar biletleri bugün çıkıyor – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    biletleri bugün çıkıyor

    <a href="/index/vardar?id=187ed9c7-90d0-47fb-9e6e-c400af541aa3" class="" rel="tag">Vardar</a> biletleri bugün çıkıyor

    , UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 'a deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

    Kadıköy'de perşembe günü oynanacak rövanşın biletleri bugün satışa çıkıyor. Bir önceki turdaki Sturm Graz maçında 50 TL'den satılan en ucuz biletler bu karşılaşma için 30 TL'ye indirildi.

    ?FENERBAHÇE'NİN ORANI 1.05
    Kanarya, ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasına büyük favori olarak çıkıyor. İddia'da karşılaşmanın oranları belli oldu. 'nin galibiyetine 1.05'lik oran belirlendi. Beraberlik 5.50, galibiyeti ise 13.50. Sarı-lacivertliler, Üsküp'teki ilk mücadeleyi 2-0 kaybetmişti.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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