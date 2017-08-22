Takımın saha içindeki lideri Valbuena hataların son bulması gerektiğini söyledi. Deneyimli yıldız “Vardar’ı elemeye mecburuz” dedi.

Kanarya sezona istediği gibi başlayamadı. Buna rağmen yeni transferlerden Mathieu Valbuena saha içindeki arzusu, takımı sahiplenmesi ve konuşmalarıyla kısa sürede camianın sevgilisi oldu. 33 yaşındaki yıldız "Çok hata yapıyoruz. Artık buna bir son vermeliyiz. Yediğimiz gollerde bir kişiyi suçlamak doğru değil. Biz golleri nasıl tüm takım olarak atıyorsak, aynı şekilde yiyoruz. Sorumluluk hepimize ait" dedi.



'YERİMİZ AVRUPA OLMALI'

Valbuena, 2-0'lık dezavantaja rağmen Vardar'ı eleyecek kapasitede olduklarını söyledi. Fransız futbolcu "Bu skoru çevirmeye mecburuz. Çok efor sarf ediyoruz. Makinenin çalışmasını sürdürmeliyiz. Vardar'a birçok gol atacak kapasitemiz var. Beklentiler yüksek çünkü burası Fenerbahçe. Ait olduğumuz yer Avrupa" ifadelerini kullandı.