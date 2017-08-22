Robin van Persie şoku!
Fenerbahçe'nin 'hayal kırıklığı' transfer Robin van Persie, Vardar maçı kadrosunda yer almayacak!
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıkan ve gösterdiği etkisiz oyun nedeniyle yerini Ahmethan'a bırakan, ikinci haftada ise Trabzonspor'a karşı aynı etkisiz oyunu sergileyen ve ikinci yarıda oyundan alınan Robin van Persie, Vardar maçında forma giyemeyecek.
HASTA MI KADRO DIŞI MI?
İstanbul'da oynanacak rövanşta yer almayacak Robin van Persie'nin formsuz olduğu için mi yoksa geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle mi kadroda yer almayacağı ise merak konusu. Gelen bilgiler hasta olan Hollandalı oyuncunun, eleştirilen futbolu nedeniyle dinlendirileceği yönünde.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:11
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Fener'den iki bomba birden
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR ASIL VE ÖNEMLİ TEK SORUN VAR. YÖNETİM... ALİ KOÇ TRANSFERİ GERÇEKLEŞİRSE O ZAMAN GELECEKTEN UMUTLU OLURUZ.
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İşte mutluluk tablosu
Toplam 4
Yorum
MERT Rehavet büyük bir tehlikedir. Bunu çok kısa zaman önce yaşadık. Acilen mutluluk havasından gerçek dünyaya dönüş yapılması gerekir.
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Ve Oğuzhan 1 yıllık kiralandı
Toplam 3
Yorum
kartall bu adam geçen sezon zorlanmadığımız maçların son 15-20 dksında niye hiç oynatılmadı,belkide taliscaya oziye bir alternatif olacaktı...
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