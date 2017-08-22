 Robin van Persie şoku! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Robin van Persie şoku!

    Robin van Persie şoku!

    Fenerbahçe'nin 'hayal kırıklığı' transfer Robin van Persie, Vardar maçı kadrosunda yer almayacak!

    Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıkan ve gösterdiği etkisiz oyun nedeniyle yerini Ahmethan'a bırakan, ikinci haftada ise Trabzonspor'a karşı aynı etkisiz oyunu sergileyen ve ikinci yarıda oyundan alınan Robin van Persie, Vardar maçında forma giyemeyecek.

    HASTA MI KADRO DIŞI MI?
    İstanbul'da oynanacak rövanşta yer almayacak Robin van Persie'nin formsuz olduğu için mi yoksa geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle mi kadroda yer almayacağı ise merak konusu. Gelen bilgiler hasta olan Hollandalı oyuncunun, eleştirilen futbolu nedeniyle dinlendirileceği yönünde.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:11
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