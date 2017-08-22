 Protokol karıştı – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Protokol karıştı

    Protokol karıştı
    Trabzonspor maçında protokol tribününde istenmeyen görüntüler yaşandı. Yönetici ile Trabzon idarecisi birbirlerinin üzerine yürüdü. Saral "Mahmut Uslu yaramaz bir beyefendi. Son derece alkollüydü. Küfürler etti" dedi. Uslu, alkol almadığını kolaylıkla ispatlayabileceğini belirtti ve Saral'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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