Protokol karıştı
Trabzonspor maçında protokol tribününde istenmeyen görüntüler yaşandı. Yönetici Mahmut Uslu ile Trabzon idarecisi Gökhan Saral birbirlerinin üzerine yürüdü. Saral "Mahmut Uslu yaramaz bir beyefendi. Son derece alkollüydü. Küfürler etti" dedi. Uslu, alkol almadığını kolaylıkla ispatlayabileceğini belirtti ve Saral'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:29
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