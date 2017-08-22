 PFDK'ya sevk edildi! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    'ya sevk edildi!

    PFDK'ya sevk edildi!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, , ve 'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında 'u konuk eden 'nin talimatlara aykırı hareket, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 'ya sevk edildiği bildirildi. Bordo-mavililerin de aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

    'in ise deplasmandaki Kardemir Karabükspor maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.

    Alanyaspor Kaleci Antrenörü Fevzi Layiç'in de Bursaspor ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

    TFF 1. Lig ekipleri Manisaspor, Samsunspor, Adanaspor, Elazığspor ve Boluspor'un da çeşitli nedenlerden ötürü disiplin kuruluna gönderildiği vurgulandı.

    Ayrıca, Giresunspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören Adanasporlu Magaye Gueye'nin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:56
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