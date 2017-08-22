PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin talimatlara aykırı hareket, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Bordo-mavililerin de aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir'in ise deplasmandaki Kardemir Karabükspor maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.
Alanyaspor Kaleci Antrenörü Fevzi Layiç'in de Bursaspor ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
TFF 1. Lig ekipleri Manisaspor, Samsunspor, Adanaspor, Elazığspor ve Boluspor'un da çeşitli nedenlerden ötürü disiplin kuruluna gönderildiği vurgulandı.
Ayrıca, Giresunspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören Adanasporlu Magaye Gueye'nin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:56
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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