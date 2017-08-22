PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin talimatlara aykırı hareket, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Bordo-mavililerin de aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir'in ise deplasmandaki Kardemir Karabükspor maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.

Alanyaspor Kaleci Antrenörü Fevzi Layiç'in de Bursaspor ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF 1. Lig ekipleri Manisaspor, Samsunspor, Adanaspor, Elazığspor ve Boluspor'un da çeşitli nedenlerden ötürü disiplin kuruluna gönderildiği vurgulandı.

Ayrıca, Giresunspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören Adanasporlu Magaye Gueye'nin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.