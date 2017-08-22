 Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı!

    Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı!

    , transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler'de yönetici Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya, Milano'daki görüşmeden sonra Paraguaylı savunmacı Gomez'i yarın İstanbul'a getiriyor. 'nin ayrıca Jose Sosa için de girişimleri sürüyor.

    'de yönetim transferleri bir an evvel bitirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya, Milan ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Milano'ya gitmişti.

    Bugün, iki yönetici, Milan'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği stoper ve Jose Sosa'nın menajeriyle bir araya geldi.

    GOMEZ YARIN İSTANBUL'A GELECEK
    Öncelikli olarak 'le ilgili teklifini yapan 'ye Milan cephesinden olumlu yanıt geldi. Oyuncunun menajeriyle de anlaşan Sarı-lacivertlilerin Paraguaylı savunmacıya imza attırdığı öğrenildi. 24 yaşındaki stoperin yarın yöneticilerle birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:15
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