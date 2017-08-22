Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'de yönetim transferleri bir an evvel bitirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya, Milan ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Milano'ya gitmişti.

Bugün, iki yönetici, Milan'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği stoper Gustavo Gomez ve Jose Sosa'nın menajeriyle bir araya geldi.



GOMEZ YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Öncelikli olarak Gustavo Gomez'le ilgili teklifini yapan Fenerbahçe'ye Milan cephesinden olumlu yanıt geldi. Oyuncunun menajeriyle de anlaşan Sarı-lacivertlilerin Paraguaylı savunmacıya imza attırdığı öğrenildi. 24 yaşındaki stoperin yarın yöneticilerle birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.