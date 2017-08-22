Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı!
Fenerbahçe, Gustavo Gomez transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler'de yönetici Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya, Milano'daki görüşmeden sonra Paraguaylı savunmacı Gomez'i yarın İstanbul'a getiriyor. Fenerbahçe'nin ayrıca Jose Sosa için de girişimleri sürüyor.
Fenerbahçe'de yönetim transferleri bir an evvel bitirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya, Milan ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Milano'ya gitmişti.
Bugün, iki yönetici, Milan'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği stoper Gustavo Gomez ve Jose Sosa'nın menajeriyle bir araya geldi.
GOMEZ YARIN İSTANBUL'A GELECEK
Öncelikli olarak Gustavo Gomez'le ilgili teklifini yapan Fenerbahçe'ye Milan cephesinden olumlu yanıt geldi. Oyuncunun menajeriyle de anlaşan Sarı-lacivertlilerin Paraguaylı savunmacıya imza attırdığı öğrenildi. 24 yaşındaki stoperin yarın yöneticilerle birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:15
-
Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
-
Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
-
Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.