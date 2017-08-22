İlle de Emre!
Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman, ilk olarak forvet takviyesi istese de başkan Aziz Yıldırım’ın tercihi Emre Mor. Dortmund’a yapılan teklif artırıldı. İmza an meselesi...
Fenerbahçe sezona istediği gibi başlayamadı. Ligde Göztepe ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kanarya, Avrupa Ligi'nde de Vardar'a 2-0 kaybetmişti. Teknik direktör Aykut Kocaman, Soldado'nun kalitesine inanıyor ancak yokluğu halinde Van Persie, Fernandao ve genç Ahmethan ona aynı güveni vermiyor.
Aykut Kocaman bu sebeple mutlaka forvet takviyesi istiyor. Başkan Aziz Yıldırım ise yerli kalitesini yukarı çekmek için Borussia Dortmund'dan Emre Mor için bastırıyor. Aziz Yıldırım'ın direktifiyle hem Alman kulübü Borussia Dortmund hem de Emre Mor'un kendisiyle transfer pazarlıklarda sona gelindi.
Fenerbahçe, İnter ile 3 gün görüşen Emre için Borussia Dortmund'a 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla, 2 milyon euro'luk kiralama teklifi sunmuştu. Sarı-lacivertliler bu tekliflere 1'er milyonluk ek koydu. Dortmund'da şans bulamayan 20 yaşındaki yıldız da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.
MUZZİ İLE BAĞLARI KOPTU
Emre Mor, İnter ile yapılan transfer görüşmelerinde 5 milyon euro menajerlik ücreti isteyen ve transferin gerçekleşmemesine sebep olan Muzzi Özcan ile bağlantılarını kopardı. Bu gelişme Emre'nin Fenerbahçe'ye transferinin daha da kolaylaşacağı şeklinde yorumlandı.
Emre BOL
Aykut Kocaman bu sebeple mutlaka forvet takviyesi istiyor. Başkan Aziz Yıldırım ise yerli kalitesini yukarı çekmek için Borussia Dortmund'dan Emre Mor için bastırıyor. Aziz Yıldırım'ın direktifiyle hem Alman kulübü Borussia Dortmund hem de Emre Mor'un kendisiyle transfer pazarlıklarda sona gelindi.
Fenerbahçe, İnter ile 3 gün görüşen Emre için Borussia Dortmund'a 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla, 2 milyon euro'luk kiralama teklifi sunmuştu. Sarı-lacivertliler bu tekliflere 1'er milyonluk ek koydu. Dortmund'da şans bulamayan 20 yaşındaki yıldız da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.
MUZZİ İLE BAĞLARI KOPTU
Emre Mor, İnter ile yapılan transfer görüşmelerinde 5 milyon euro menajerlik ücreti isteyen ve transferin gerçekleşmemesine sebep olan Muzzi Özcan ile bağlantılarını kopardı. Bu gelişme Emre'nin Fenerbahçe'ye transferinin daha da kolaylaşacağı şeklinde yorumlandı.
Emre BOL
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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