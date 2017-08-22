İdmanlara devam

Trabzonspor ile berabere kalan F.Bahçe ara vermeden Vardar hazırlıklarına başladı. Karadeniz Fırtınası'na karşı ilk 11'de oynayanlar yenileme idmanı gerçekleştirdi. Diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçla sonuçlandı. Fernandao ve Mehmet Ekici takımdan ayrı çalıştı.