İdmanlara devam
Trabzonspor ile berabere kalan F.Bahçe ara vermeden Vardar hazırlıklarına başladı. Karadeniz Fırtınası'na karşı ilk 11'de oynayanlar yenileme idmanı gerçekleştirdi. Diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçla sonuçlandı. Fernandao ve Mehmet Ekici takımdan ayrı çalıştı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
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