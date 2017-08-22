 İdmanlara devam – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İdmanlara devam

    İdmanlara devam
    Trabzonspor ile berabere kalan F.Bahçe ara vermeden Vardar hazırlıklarına başladı. Karadeniz Fırtınası'na karşı ilk 11'de oynayanlar yenileme idmanı gerçekleştirdi. Diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçla sonuçlandı. Fernandao ve Mehmet Ekici takımdan ayrı çalıştı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İdmanlara devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.