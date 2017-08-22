 Frozen ödüllendirildi – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Frozen ödüllendirildi

    Frozen ödüllendirildi
    Ülker'in ana sponsorlarından olduğu League of Legends'ta 2017 Türkiye Büyük Finalini 1907 Fenerbahçe Espor kazanmıştı. En değerli isim de başarılı orta koridor oyuncusu Frozen seçildi. Frozen ödülünü pladis Türkiye MENA&CA Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Hande Gün Ertan'ın elinden aldı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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