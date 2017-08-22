Fener'den iki bomba birden
Fenerbahçeli yöneticiler, Gustavo Gomez ve Jose Sosa transferlerini bitirmek için Milano'ya gitti.
Fenerbahçeli yöneticiler Milan'ın savunma oyuncularından Gustavo Gomez'in transferi için Milano ekibinin kulüp binasına gitti.
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda Hukuk İşleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Şekip Mosturoğlu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Gustavo Gomez transferini bitirmek üzere Milan kulüp binasına gitti. İkilinin 24 yaşındaki Paraguaylı futbolcunun transferini bitirmek üzere Milan yöneticileri ile bir araya gelecek.
Öte yandan Milan'a yakın kaynaklarda Fenerbahçe'nin Gomez'in yanı sıra Jose Sosa için de teklifte bulunacağı ifade edildi. Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya, kulüp binasına girerken görüntülendi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:11
-
Fener'den iki bomba birden
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR ASIL VE ÖNEMLİ TEK SORUN VAR. YÖNETİM... ALİ KOÇ TRANSFERİ GERÇEKLEŞİRSE O ZAMAN GELECEKTEN UMUTLU OLURUZ.
-
İşte mutluluk tablosu
Toplam 4
Yorum
MERT Rehavet büyük bir tehlikedir. Bunu çok kısa zaman önce yaşadık. Acilen mutluluk havasından gerçek dünyaya dönüş yapılması gerekir.
-
Ve Oğuzhan 1 yıllık kiralandı
Toplam 3
Yorum
kartall bu adam geçen sezon zorlanmadığımız maçların son 15-20 dksında niye hiç oynatılmadı,belkide taliscaya oziye bir alternatif olacaktı...
Fener'den iki bomba birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.