Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Makedon temsilcisi Vardar'la 24 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski düdük çalacak.
Stefanski'nin yardımcılıklarını da aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis'in yapacağı maçın dördüncü hakemlik görevini Zbigniew Dobrynin üstlenecek.
Vardar, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:13
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Yeni Lugano geliyor
Toplam 13
Yorum
ERSİN ya beğenmeyen arkadaşlar bjk aldığı marceloyu kim tanıyordu.lyona sattılar. ya da kjer i kim biliyordu.kjer de italyada yapamadı bilen varsa
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Niasse geri dönüyor!
Toplam 21
Yorum
ali kasapoğlu fenerbahçe emekliler takımı oldu,tamam bir iki tecrübeli olsun ama önce orta sahaya sonra santrafor bölgesine ve kanatlara bırer adam lazım
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Ahmet Şan istifa etti
Toplam 3
Yorum
mustafa İzmir marşından rahatsız olan başkan gözaltına alındı
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