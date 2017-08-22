F.Bahçe, Vardar hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü sahasında Makedonya'nın Vardar takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Şener Özbayraklı, Mehmet Ekici ve Jose Fernandao'nun takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
Hafif bir rahatsızlığı nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan Robin van Persie'nin ise yapılan kontroller sonrası durumunun iyi olduğu belirlenirken, antrenmanda yer aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Aykut Kocaman ve bir futbolcunun katılımıyla Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenlenecek.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:27
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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