F.Bahçe, Vardar hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Şener Özbayraklı, Mehmet Ekici ve Jose Fernandao'nun takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Hafif bir rahatsızlığı nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan Robin van Persie'nin ise yapılan kontroller sonrası durumunun iyi olduğu belirlenirken, antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Aykut Kocaman ve bir futbolcunun katılımıyla Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenlenecek.