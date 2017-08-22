Emre Mor menajerini neden değiştirdi

Alman ekibi Dortmund, Emre'nin Inter'e transferi konusunda İtalyan ekibiyle anlaşmıştı. Emre Mor adına Inter'le görüşmelere başlayan Muzzi Özcan ise İtalyan ekibi tarafından kendisine teklif edilen 1 milyon Euro'luk komisyonu kabul etmedi ve 3 milyon Euro talep etti. Inter ise Muzzi Özcan'ın 3 milyon Euro'luk komisyon ücretinde indirim yapmaması üzerine bu transferden vazgeçti.

İtalyan ekibiyle menajeri arasında yaşanan gelişmelerden sonradan haberi olan Emre Mor ise flaş bir karar aldı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen genç oyuncu, menajerinin kendisini Fenerbahçe'ye getirmek için uğraşmasından dolayı Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı.