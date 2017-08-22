Emre Mor menajerini neden değiştirdi
Fenerbahçe'ye gelmesine kesin gözüyle bakılan Emre Mor, beklenmeyen bir kararla menajeri Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı.
Alman ekibi Dortmund, Emre'nin Inter'e transferi konusunda İtalyan ekibiyle anlaşmıştı. Emre Mor adına Inter'le görüşmelere başlayan Muzzi Özcan ise İtalyan ekibi tarafından kendisine teklif edilen 1 milyon Euro'luk komisyonu kabul etmedi ve 3 milyon Euro talep etti. Inter ise Muzzi Özcan'ın 3 milyon Euro'luk komisyon ücretinde indirim yapmaması üzerine bu transferden vazgeçti.
İtalyan ekibiyle menajeri arasında yaşanan gelişmelerden sonradan haberi olan Emre Mor ise flaş bir karar aldı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen genç oyuncu, menajerinin kendisini Fenerbahçe'ye getirmek için uğraşmasından dolayı Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:05
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Volkan yıkılırsa takım çöker
Toplam 5
Yorum
aslan demirel olmazsa takım hep galibiyet alır 2 basit gol yiyor takım bitiyor 2 yıldır volkan çok geriledi yaşlandı topu tutamıyorsan yumrukla
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Emre Mor menajerini neden değiştirdi
Toplam 1
Yorum
hafızahmet41 gelmezse kendi için hayırlı olur şimarık çocuk menajeride para avcısı zaten emre ajx da felan oynar oraya gitsin bence çok gelişir
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'Sneijder’in dinamizmi G.Saray’a yetmezdi!'
Toplam 6
Yorum
Yetti Gari Belhanda nın yediği olurdu son 20 dakika oyuna girerdi ancak .
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