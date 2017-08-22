Dirar’ın yerine Nani
Yeni transfer Nabil Dirar performansıyla geçen sezon aynı bölgede döktüren Jeremain Lens'i mumla aratıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da Valencia'nın satış listesine koyduğu Luis Nani'yi yeniden çubuklu ile görmek için kampanya başlatmıştı. Yönetimin de bu çağrıya sıcak baktığı, uygun şartlar oluşursa Portekizli yıldızı geri getirecekleri belirtildi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:49
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