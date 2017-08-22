 Dirar’ın yerine Nani – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Dirar’ın yerine Nani

    Dirar’ın yerine Nani
    Yeni transfer performansıyla geçen sezon aynı bölgede döktüren Jeremain Lens'i mumla aratıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da Valencia'nın satış listesine koyduğu 'yi yeniden çubuklu ile görmek için kampanya başlatmıştı. Yönetimin de bu çağrıya sıcak baktığı, uygun şartlar oluşursa Portekizli yıldızı geri getirecekleri belirtildi.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:49
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