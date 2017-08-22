 Çare Ekici – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Çare Ekici

    Çare Ekici

    Topal-Josef ikilisi artık kabak tadı verdi. Ekici’nin sakatlığı geçer geçmez orta sahaya yerleşecek.

    Son iki sezondur şampiyon olan Beşiktaş, Atiba'nın yanında Oğuzhan'ı kullanıyor. Bu sezon yenilenen Galatasaray'da Fernando'nun partneri Ndiaye. Sarı-laciverlilerde ise Mehmet Topal-Josef ikilisi 3. sezonlarına girdi. Hüsranla geçen maçlar ise devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu ikiliyi yan yana görmek istemiyor. Çare yeni transfer .

    OZAN TUFAN OLMADI
    Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman aslında sezon başında Josef-Topal ikilisini birlikte kullanmayı düşünmüyordu. Ozan Tufan'ı denedi ancak genç futbolcunun oldukça kötü performansı yüzünden sistem eskiye döndü. Mehmet Ekici'nin sakatlıktan kurtulmasının ardından forması hazır. Hücuma işlerlik kazandırmak için Kocaman, Ekici döner dönmez onu 11'e yerleştirecek.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:36
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