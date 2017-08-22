''Biz yalnız adamlarız!''
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in dinlendirilmesi gündemde. Göztepe ve Trabzon maçlarında yediği goller sonrası eleştirilen ve morali hayli bozuk olan kaptan, son 11 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.
Galatasaray derbisi sonrası oynanan 11 maçta 15 gol yiyen 35 yaşındaki eldiven, özellikle Kadıköy'deki maçlarda kalesini gole kapatamadı. Hatalı goller sonrası partneri Carlos Kameni'nin Volkan'a, "Sen büyük kalecisin. Seni en iyi ben anlarım. Biz yalnız adamlarız. Bu takımın ikimize de ihtiyacı var" diyerek teselli ettiği öğrenildi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:57
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