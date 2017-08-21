 Yedeklerde stoper yok – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yedeklerde stoper yok

    Yedeklerde stoper yok
    Dün akşam 'nin yedek kulübesinde stoper bulundurmaması da dikkat çekti. Yedeklerde defansif olarak sadece Hasan Ali Kaldırım yer alırken bu durum sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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