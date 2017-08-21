 Yanal’ın Kadıköy kabusu – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yanal’ın Kadıköy kabusu

    Yanal’ın Kadıköy kabusu
    Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'a karşı genelde üstünlüğü bulunuyordu. Daha önceki 19 karşılaşmada Yanal'ın takımları 9 kez kazanırken, Kocaman'ın öğrencileri 4 galibiyet alabilmişti. Yanal, dün bu kötü istatistiği kırmak için kulübedeydi. Ancak dün yine istediğini alamadı. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında erken golle öne geçmesine rağmen 3 puana ulaşamadı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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